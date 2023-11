Fransk storkamp aflyst efter angreb på holdbus: Træner havde glasskår i ansigtet

Skaderne var voldsomme, da Lyons holdbus med knuste ruder søndag rullede i sikkerhed inden det franske fodboldbrag mod Marseille.

Bussen var dog ikke ene om at være hårdt medtaget. Det samme var Lyons cheftræner, Fabio Grosso, som blev ramt af glasskår og måtte behandles i et lægerum på stadionet i Sydfrankrig. Marseille er da også hurtig til at kritisere den kedelige optakt til søndagens aflyste kamp. Sådanne episoder skal forhindres, understreger hjemmeholdets præsident, Pablo Longoria.

- Selvom det er uden for stadion, er det uacceptabelt. Jeg er vred, jeg er virkelig rystet over situationen. Ifølge den lokale politikommisær Frédérique Camilleri var der ikke tale om stenkast, som det ellers blev diskutteret, men ølflasker. headtopics.com

- Disse uacceptable handlinger modsiger værdierne i fodbold og sport. Deres gerningsmænd skal alle findes og straffes hårdt. De første syv mistænkte er allerede blevet anholdt, skriver Amélie Oudéa-Castéra.

Ifølge Lyons præsident John Textor var holdet klar på at spille kampen på trods af angrebet, men fik ikke lov, da beslutningen blev truffet "uafhængigt" af dem.

