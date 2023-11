Frankfurt forbyder demonstration til minde om nazistiske pogromer

Frankfurt: Byen forbyder demonstration til minde om nazistiske pogromer med henvisning til arrangøren.FOTO: Le Mémorial aux juifs assassinés d'EuropeOnsdag den 8. november om aftenen (før Krystalnatten den 9. november, red.) forbød byen Frankfurt am Main en demonstration med titlen “Aldrig mere fascisme – husk Krystalnatten. Bekæmp antisemitisme!” At et antifascistisk mindearrangement den 9.

november blev forbudt, var et “fortilfælde”, forklarer advokaten Arzu Kazak, som repræsenterer arrangøren. Men ikke Frankfurts myndigheders forsøg på at begrænse friheden til at udtrykke uønskede meninger ved at “underminere grundloven”. I den aktuelle sag begrunder myndighederne sit indgreb i de strengt beskyttede grundlæggende rettigheder med arrangørens politiske holdninger. Hun havde “optrådt med pro-palæstinensiske eller anti-israelske holdninger” – ved demonstrationer, der var “ensidigt fokuseret på civilbefolkningens lidelser” i Gazastribe





Arbejderen » / 🏆 25. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Ingen sagde noget, da hun tog telefonen: Sådan reddede hun bortført kvindes liv fra telefonenHun kunne mærke, at noget var helt, helt galt.

Kilde: DagensDk - 🏆 9. / 63 Læs mere »

Hun har brugt 85.000 kroner på at ligne en dukke: Sådan så hun ud førEn kvinde har brugt ca. 85.000 kr., fordi hun har ønsket at ligne en dukke. Det har ført til, at hendes familie har slået hånden af hende.

Kilde: DagensDk - 🏆 9. / 63 Læs mere »

Kvinde bestiller dyr kage hos bageri: Da hun får kagen, begynder hun at grædeTil en særlig lejlighed bestilte Liberty, eller 'Libby' for kort, en fire-lags chokoladekage fra en kendt lokal bager.

Kilde: DagensDk - 🏆 9. / 63 Læs mere »

Hun finder 7 fuldvoksne heste liggende på jorden, men vent til hun starter med at filmeHun hører en uventet lyd fra laden og griber straks sit kamera. Da hun kigger nærmere, kan hun ikke lade være med at grine.

Kilde: DagensDk - 🏆 9. / 63 Læs mere »

Kvinde hører et brag fra køkkenet: Da hun ser hvad hendes hund laver, taber hun kæbenHun var på trapperne, da der lød et brag i køkkenet. Dani Dyrland løb hurtigt ind i lokalet for at se, hvad der var sket. Den skyldige sad der på bordet, dybt afslappet.

Kilde: DagensDk - 🏆 9. / 63 Læs mere »

Mia skulle børste tænder mens hun så Netflix: Få sekunder senere, indser hun hendes kæmpe fejlEn kvinde tog grueligt fejl af tandpastaen.

Kilde: DagensDk - 🏆 9. / 63 Læs mere »