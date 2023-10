Fra og med i dag frigives det: Coop indgår unikt samarbejde

I anledning af at det er 100 år siden Walt Disney grundlagde sin virksomhed, har Coop og Disney op til jul premiere på et unikt nyt samarbejde.

I dag begynder salget af en Disney samle-bog og udlevering af samlemærker i Coops over 600 butikker i Kvickly/SuperBrugsen og Dagli´Brugsen/Brugsen.Mange danskere har undret sig: Kan købes fra og med i dag i Føtex, Bilka, Coop m.fl.Her kan man samle klistermærker ind med motiver fra 24 af Disney største film gennem de 100 år.

For hver 100 kr. man handler i Kvickly/SuperBrugsen, Coop kæden, Dagli´Brugsen og Brugsen frem til og med 24. december får man en pakke med 4 klistermærker. I det 48 siders store samlehæfte er der plads til 100 forskellige klistermærker i alt. headtopics.com

”Vi er stolte over at samarbejde med en så ikonisk virksomhed som Disney, og ser frem til, at vores mange kunder blandt børnefamilierne får en positiv oplevelse med dette hyggelige samleprojekt,” siger kategoridirektør Jeff Salter, Coop.

"Jeg glæder mig meget til samarbejdet med Coop. Deres kundefokus og deres enestående eksekveringsevne passer rigtig godt sammen med den passion, vi ved, vores fans har for vores historier, karakterer og brands. Jeg er utrolig spændt på at se idéen blive til virkelighed," siger Hans van Rijn, SVP og landechef, The Walt Disney Company Nordic & Baltic. headtopics.com

Udover klistermærker er der en konkurrence, hvor 1. præmien er en rejse til Disneyland® i Paris. Derudover er der 30 andre Disney-relaterede gevinster.

