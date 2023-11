Fra den 1. januar træder nye elregninger i kraft: 800.000 danskere rammes af store prisændringer

Han sætter en plastikflaske i spænd ved bilens hjul: Næsten alle bliver efterladt i chok, når de hører hvorforÆndringer i elregningen er på vej til 800.000 elkunder i N1, og nytåret vil bringe med sig en prisændring, der kan få elregningen til at svinge dramatisk.kan prisvariationen variere med op til 800 procent, og det er resultatet af en ny prismodel, som elnetselskabet N1, en del af Norlys-koncernen, planlægger at implementere fra den 1.

Ændringerne fokuserer på prissætningen af nettariffen, den afgift, kunderne i N1 betaler for at dække driften af det lokale elnet. Indtil nu har elkunder i tidsrummet mellem klokken 17 og 20 oplevet en særligt høj pris fra oktober til marts, mens prisen resten af året forblev konstant. F headtopics.com

Fra nytår vil dette ændre sig, da tre forskellige nettariffer vil blive opkrævet afhængigt af tidspunktet på døgnet, hvor strømmen forbruges. Yderligere variable nettariffer vil også blive indført som en del af den nye prismodel, der vil være gældende året rundt.

Carsten Bryder Thejls, administrerende direktør i N1, forklarer, at målet med de variable tariffer er at motivere elkunder til at tænke mere over, hvornår de bruger strøm: "Vi vil gerne undgå, at kunderne skruer op for elforbruget i tidsrummet klokken 17-21, da det vil presse vores elnet og kræve meget voldsomme investeringer". headtopics.com

Denne prismodel er ikke unik for N1. Andre elnetselskaber som Cerius og Radius Elnet har også indført lignende modeller. N1 håber, ifølge Finans, at besparelserne fra denne omstrukturering kan beløbe sig til mellem 250 og 300 millioner kroner, hvoraf en del kan videreføres til forbrugerne i form af prisnedsættelser.

