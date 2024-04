Fortrolige personoplysninger fundet i Netcompany-lækket

Erhvervsstyrelsen fandt et cpr-nummer på person med hemmelig adresse i Netcompany-lækket, som de selv anmeldte til Datatilsynet. Erhvervsstyrelsen vil kunne gå efter Netcompany for kontraktbrud, vurderer lektor.Det sker på baggrund af, at styrelsen har fundet fortrolige personoplysninger i form af et cpr-nummer i de stjålne filer fra Netcompany, og det kan potentielt få alvorlige konsekvenser for leverandøren.

