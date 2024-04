Forsyningstilsynet afslører manglende tilbagebetaling af tilgodehavende

Forsyningstilsynet løfter sløret for en bekymring, som har fået konsekvenser for danske forbrugere.

For selvom reglerne er klokkeklare, så er det åbenbart svært at overholde for nogle selskaber: "Der har været en række selskaber, som ikke per automatik tilbagebetalte det tilgodehavende, som forbrugerne havde, og ikke havde tilstrækkeligt gode processer til at sikre, at det skete", lyder det fra Carsten Smidt, der er direktør i Forsyningstilsynet, ifølgeSnedige tricks til at spare på elregningen: Samtlige danskere bør læse dette"Derfor er det en god idé at tjekke, at det rent faktisk sker". Åbenbaringen kommer i kølvandet på en stikprøvekontrol, der afslørede, at halvdelen af de undersøgte selskaber sejlede i regelovertrædelser. Det klare budskab er, at danskerne skal holde et vågent øje med deres slutafregninger, særligt ved skifte af elleverandø

