Forsvarschefen roser besætningen på fregatten Iver Huitfeldt

Jeg har tillid til folk, indtil jeg ikke har det mere, lød det tirsdag fra forsvarsminister Troels Lund Poulsen, da han blev spurgt, om han havde tillid til sin forsvarschef Flemming Lentfer. Foto: Emil AgerskovSå ville de ansvarlige i Danmark have blod på hænderne. Og ikke bare ildrøde ører, som de må have nu.var ikke til at skyde igennem, da fregatten Iver Huitfeldt i marts var med til at stoppe et Houthi-angreb.

I en jublende pressemeddelelse fra Forsvaret fremgik det, at fregatten havde nedskudt fire droner.- Jeg er stolt over, at skib og besætning har udført det, de er sendt ud for at gøre, på professionel vis, nemlig at beskytte den frie sejlads, lød det blandt andet fra forsvarschefen. Skibschef Sune Lund er i samme pressemeddelelse citeret for at sige, at han hos besætningen mærkede 'stor gejst og lettelse' over, at de var i stand til at handle professionel

