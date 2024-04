Forsvarschefen er blevet afskediget efter skandaler i Forsvaret

Troels Lund Poulsen har bedt forsvarschef Flemming Lentfer om at tage sit gode tøj og gå. Det kom frem på et netop overstået pressemøde. Afskedigelsen sker efter flere skandaler i Forsvaret, men især på baggrund af historien om de svigtende systemer på fregatten Iver Huitfeldt. »Troels Lund Poulsen er chef for en rodebutik,« sådan lyder B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrups, umiddelbare analyse efter pressemødet.

Han hæfter sig især ved, at der blev rettet i redegørelsen vedrørende episoden med 'Iver Huitfeldt' i Det Røde Hav, da den endte ved Forsvarsministeriet. »Det vidner om en kultur i Forsvarsministeriet, hvor den militære fraktion er i krig med de civile – altså departementet,« siger Henrik Qvortrup. Uenighederne bunder tilsyneladende i, at der er uenighed om, hvad der er blevet orienteret om på et møde mellem Forsvaret og ministeriet i mart

Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:



btdk / 🏆 10. in DK

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Troels Lund Poulsen udskifter forsvarschefen: 'Der er brug for en ny'Chefen for Forsvaret Flemming Lentfer er fritaget for tjeneste.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Troels Lund Poulsen vil være 'opmærksom på' seksuelle krænkelser i Forsvaret | NyhederHvis der indføres kvindelig værnepligt, som regeringen har foreslået, skal der fokus på seksuelle krænkelser i Forsvaret.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Få minutter efter dette billede er taget, får Troels Lund Poulsen mail om exitForsvarsministeren fik først besked om, at hans partikollega Mads Fuglede forlod Venstre, da han ankom til international donorkonference i Tyskland.

Kilde: tv2politik - 🏆 8. / 63 Læs mere »

Troels Lund vil være opmærksom på krænkelser ved kvindelig værnepligtForsvaret har problemer med krænkelser, og det er forsvarsministeren opmærksom på ved kvindelig værnepligt.

Kilde: jppolitik - 🏆 23. / 51 Læs mere »

JP's politiske analytiker: V-profils partiskifte er alvorligt for Troels LundMads Fugledes partiskifte fra Venstre til Danmarksdemokraterne bør vække bekymring både i Venstre og regeringen, vurderer Jyllands-Postens politiske analytiker.

Kilde: jppolitik - 🏆 23. / 51 Læs mere »

Overrasket Troels Lund Poulsen: Jeg blev ikke orienteret om Mads Fugledes partiskifte på forhåndMads Fuglede gav sin partiformand besked samtidig med offentligheden, da han meldte sig ud af Venstre.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »