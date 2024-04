Forsvarschef fritaget for tjeneste og nye problemer med missilsystemet

📆 03-04-2024 21:19:00

📰 jppolitik ⏱ Reading Time:

18 sec. here

8 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 32%

Publisher: 51%

Politik Nyheder

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) meddelte onsdag aften på et pressemøde, at han ikke længere har tillid til forsvarschef Flemming Letnfer, der er øjeblikkeligt fritaget for tjeneste. Sagen om det fejlbehæftede danske krigsskib ”Iver Huitfeldt” tog onsdag aften en dramatisk drejning, da forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) på et pressemøde fortalte, at han ikke længere har tillid til den danske forsvarschef, Flemming Lentfer, der er blevet fritaget for tjeneste. Der kom det ydermere frem, at der er nye problemer med Elbit-missilsystemet, som i forvejen er kontroversielt og i sommer førte til fyring af Forsvarsministeriets daværende departementschef. Systemet bliver forsinket fra 2025 til 2026, og der er en ekstra-regning på vej, som »potentielt« kan koste skatteyderne over 1 mia. kr., fortalte ministeren

Forsvarschef, Missilsystem, Fritaget For Tjeneste, Forsvarsminister, Krigsskib, Kontroversielt