Forsker udsat for barselsdiskrimination under ansøgningssamtale

Danmarks Frie Forskningsfond udfrittede kvindelig forsker om barsel i en samtale, der skulle handle om hendes lederevner. »Burde ikke foregå i 2023,« mener kollega. »Egentlig skal din faglighed vurderes, men så handler det pludselig om din krop,« siger ligestillingsforsker Lea Skewes til Videnskab.dk.

(Foto: DFF)Men så tog samtalen en uventet drejning for den gravide forsker Henriette Elisabeth Autzen, da hun var mødt op til en ansøgningssamtale om en eftertragtet bevilling hos Danmarks Frie Forskningsfond: »Så er det, at det her rådsmedlem peger på mig med begge sine hænder, som personen kører op og ned, og siger: ‘Du skal tydeligvis snart på orlov. Hvordan kommer det til at påvirke det her projekt?’«Samtalen, der egentlig skulle handle om hendes evner som forsker og leder, var en del af udvælgelsen til den eftertragtede Sapere Aude-bevilling. Bevillingen fik Henriette Elisabeth Autzen ikk





Videnskab.dk » / 🏆 13. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Derfor reagerer danskerne kraftigt på Fonseca-sagen – opfylder to behov, siger forskerMange bliver 'triggered' af Mike Fonseca-sagen og skaber associationer til ting, de kender, siger adfærdsforsker.

Kilde: tv2newsdk - 🏆 27. / 51 Læs mere »

Forsker opfordrer forældre til at sænke skuldrene og droppe bekymringer om skærmtidDigitaliseringsforsker har undersøgt, hvad forskningen egentlig siger om børn og unges brug af skærme.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Forsker: Regeringen oversælger miljøgevinst ved at udtage lavbundsjordeBare fordi udtagning af et givent område med lavbundsjord har en positiv effekt på klimaet, betyder det ikke, at det samme gælder for effekten på vandmiljøet, mener AU-forsker.

Kilde: ingdk - 🏆 6. / 63 Læs mere »

Forsker kritiserer »meget umodent studie« om sugetablet mod huller i tænderne»Det er problematisk, at det er udbasuneret i Danmark som en fantastisk opfindelse,« mener professor emerita. Forsker bag studiet byder kritikken velkommen, men håber stadig, at sugetabletten kommer bredt ud.

Kilde: Videnskab.dk - 🏆 13. / 59 Læs mere »

Før havde vi ikke engang første klasse herude – nu har vi til sjette klasseDanmarks eneste røde dagblad

Kilde: Arbejderen - 🏆 25. / 51 Læs mere »

Aktivister ødelægger Danmarks mest kendte juletræ | Korte videoer, der oplyser og underholderDen nystiftede klimabevægelse Nødbremsen bruger civil ulydighed i kampen for klimaet og har afspærret motorvejsafkørsler, afbrudt en operaforestilling, blokeret Eremitageløbet og senest overmalet juletræet på Rådhuspladsen. Læs det 22-årige medlem Oskar Kluges forklaring på bevægelsens mål og metoder.

Kilde: tv2nyhederne - 🏆 17. / 53 Læs mere »