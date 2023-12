Formanden for Datamuseum.dk og Direktør for Statens IT

Jeg omgås formanden for Datamuseum.dk. Han har et fritidsjob som Direktør for Statens IT. Derfor har jeg gjort mig ekstra umage for at holde ørene lige i munden mens jeg skrev dette blogindlæg og jeg er derfor helt sikker på, at jeg ville skrive det præcis samme, hvis direktøren var en anden person.Artiklen fortsætter efter annoncenC) Det skulle gøre det nemmere at snage i borgernes data Personligt tror jeg at A+B er den mest sandsynlige forklaring.

C tror jeg derimod ikke på, tværtimod, der er formodentlig væsentligt mindre snageri nu. Hvis det var en veldokumenteret antagelse at der overordnet set var nogenlunde styr på den offentlige IT-drift, var A+B ikke noget urealistisk mål, man skulle bruge mindre hardware og færre folk og kunne lige få skubbet driftskvaliteten det sidste nøk over mållinie





Instagram gør den virkelige verden unfuckableOK. Jeg indrømmer! Jeg kan selv finde på at bruge fotoredigering af mine selfies, som jeg deler på Instagram. Jeg har dog en regel, og den regel lyder: Jeg må ikke ændre på noget, der ikke er en midlertidig “skønhedsfejl”. En bums er eksempelvis i orden at fjerne. Deciderede ansigtstræk redigerer jeg ikke.

AI i gymnasiet: Hvad kan vi bruge sprogmodellerne til?I anledningen af en særlig fødselar, der fyldte 1 år den 30. november, har jeg skrevet lidt om, hvad jeg har lært her på årsdagen - særligt i forbindelse med arbejdet med min bog AI i gymnasiet der lige er udkommet. Hvordan kan vi samarbejde med sprogmodellerne? Det har det seneste år været et af de spørgsmål, jeg har interesseret mig mest for. Jeg møder stadig folk derude, der ikke mener, det kan bruges - de der chatbots (ChatGPT, Bing, Bard, etc) laver jo stadig fejl, ik´? Denne klumme kommer ikke til at hande om regulering, AI-politik eller intriger i Silicon Valley - det er jo et fødselsdagsskrift. Jeg vil bruge pladsen på at se på, hvad vi kan og ikke kan bruge de store sprogmodeller som OpenAIs ChatGPT til. Jeg har brugt rigtigt meget tid det seneste år på selv at undersøge, hvordan man kan bruge disse store sprogmodeller (LLM), og så har jeg interviewet et hav af gymnasielærere som research til min bog AI i gymnasiet

