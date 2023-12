Formand for Konservativ Ungdom belastes af fusk med medlemstallet

Konservativ Ungdoms formand, Christian Holst Vigilius, har puttet med sandheden i sagen om fusk med ungdomspartiets medlemstal. Dermed sås der tvivl om formandens troværdighed i den sprængfarlige sag, hvor ungdomspartiet har søgt om milliontilskud fra tipsmidlerne på delvist falsk grundlag. Da Vigilius første gang blev spurgt ind til sagen den 6. december 2023, afviste han, at der var problemer.

Nu afslører en mailkorrespondance mellem Konservative Ungdom og revisionsfirmaet PwC, at formanden på daværende tidspunkt var blevet personligt orienteret om, at PwC i en stikprøvekontrol havde afdækket fusk med medlemstallet. Formanden fik orienteringen, allerede to uger før han over for B.T. afviste, at der var noget at komme efter. Christian Holst Vigilius, formand for Konservativ Ungdom, belastes af en sag om fusk med medlemstallet i partie





