Forbyder salg af oppustelig cykelhjelm

Den voldsomt populære oppustelige cykelhjelm fra svenske Hövding har være i vælten i Sverige.

Som konsekvens har den svenske forbrugerstyrelse undersøgt hjelmenes sikkerhed og har på den baggrund besluttet midlertidigt at stoppe salget af modellen Hövding 3.I maj kunne SVT i udsendelsen Uppdrag-gennemgang afsløre, at Hövding bevidst solgte cykelhjelme med designfejl.

Efter indberetninger om netop dette og mediedækningen af sagen undersøgte forbrugerstyrelsen i Sverige sagen.'Det er eksempelvis ikke vist, at udstyret er aktiveret og giver tilstrækkelig stødabsorbering ved kørselshastigheder over 20 kilometer i timen.'

'Ved EU-typesynet er beskyttelsens funktion ved kørselshastigheder over 20 kilometer i timen slet ikke blevet testet,' står der i afgørelsen.Hövding Sverige AB er omfattet af salgsforbuddet, mens forhandlerne går fri. Det gælder omgående, og indtil myndigheden beslutter andet.Hövding har oplyst, at virksomheden ikke vil stoppe sit salg, før sagen er undersøgt til bunds.

