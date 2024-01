Forargelse over Nordic Waste-sagen og håndtering af situationen

Forargelsen er med rette stor over Nordic Waste og sagen om jordskreddet ved byen Ølst uden for Randers. Bør familien Østergaard-Nielsen, der er god for ubegribelige 42 mia. kr., ikke bare gribe til lommerne? Jo, det synes jeg egentlig. Men jeg synes også, at vi gør sagen en tjeneste ved at lægge følelserne en smule til side og betragte de forskellige aktørers håndtering af situationen. Det er nemlig ikke kun familien Østergaard-Nielsen, der famler i den prekære sag.

Sandheden er, at Nordic Waste-sagen kun er begyndelsen på en periode, hvor vi i Danmark sørgeligt nok vil stå over for en række potentielle miljøkatastrofer drevet af klimaforandringer, landbrug og industr





