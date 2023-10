For mange dør på arbejdet: 3F kræver større fokus på sikkerhed

Alt for mange dør på deres arbejde, og det skal der ændres på. Det mener 3F, der tirsdag satte fokus på problemet med en faglig aktion i København.I denne uge er der Europæisk Arbejdsmiljøuge, og det benyttede 3F som anledning til at sætte fokus på de alt for mange dødsulykker på det danske arbejdsmarked.

De døde blev mindet ved et optog, der startede ved Rytterstatuen på Christiansborg Slotsplads. Herfra gik turen til Beskæftigelsesministeriet, videre til Dansk Industri og sluttede ved Landbrug og Fødevarer. Ved hver lokation blev der holdt tale og gennemført en mindre højtidelighed.

Tilbage i 2019 blev bødetaksterne for grove overtrædelser af arbejdsmiljøloven skærpet. Men det vil være oplagt at se på, om det er tilstrækkeligt, lyder det fra Enhedslisten. Den gennemsnitlige bødetakst for arbejdsmiljøovertrædelser var i 2021 cirka 50.000 kroner ifølge Beskæftigelsesministeriet. headtopics.com

Ligesom de lokale 3F-afdelinger vil have fokus på den forebyggende arbejdsmiljøindsats, som er afgørende for, om medlemmerne kan gå sikkert på arbejde og komme hjem igen.

