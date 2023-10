Forældre til alvorligt syg datter jubler: Nu vil minister endelig kigge på omstridt sygdom

Et enigt folketing havde besluttet, at der snart ville komme hjælp til deres datter og de tusindvis af andre patienter, der indtil videre havde ligget i mørket. I smerter. Og værst af alt: Uden håb.

I Danmark anbefaler Sundhedsstyrelsen gradueret træning og kognitiv adfærdsterapi som en del af behandlingen for patienter med ME/CFS på centre for funktionelle lidelser ud fra en samling af videnskabelige artikler og studier, oplyser de.

»Flere af dem, der er ramt af ME, er stærkt påvirkede af lidelsen, og derfor forsøger man både herhjemme og i udlandet at blive klogere på, hvordan man bliver bedre til at stille diagnosen og behandle patienter med ME,« skriver sundhedsminister, Sophie Løhde (V), i et skriftligt svar til B.T. og fortsætter: headtopics.com

Sundhedsminister, Sophie Løhde (V), vil nu afsætte 1,5 millioner kroner til, at man kan blive klogere på den internationale forskning på ME-området. Det sker efter flere års opråb fra patienter, pårørende, politikere, professorer og læger,Selvom det politiske tiltag kommer efter mange års kamp, er lettelsen ikke til at tage fejl af hos Esben og Vibeke Gustavussen.

Det er selvom, at de internationale sundhedsorganisationer, som NICE (den engelske ækvivalent til Sundhedsstyrelsen, red.) anerkender sygdommen som en alvorlig, neurologisk sygdom - og direkte fraråder den danske behandling. Her lyder det blandt andet, at netop overanstrengelser kan forværre ME/CFS-patienters symptomer. headtopics.com

»Vi ved, at det er vigtigt for prognosen, at man kommer i hurtig og rigtig behandling. Derfor er det utilgiveligt, at vores datter og mange andre ender som permanent sengeliggende efter at have søgt hjælp i den danske sundhedsvæsen.«At Sundhedsministeriet nu vil have nye øjne på den omstridte sygdom, er derfor et stort og vigtigt skridt – ikke mindst for patienterne.

