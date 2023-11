For første gang i fem måneder: Donald Trump og Melania viser sig sammen

Pludselig dukkede et fly op på himlen med en vimpel, der stillede et simpelt spørgsmål: 'Hvor er Melania?' Inde på stadion blev der delt løbesedler ud med et billede af Melania og teksten: 'Savnet. Har du set den her kvinde??? Hvor er vores førstedame? Hvorfor gemmer Donald Trump hende? Vi savner hende?'Den tidligere præsident har meddelt, at han har tænkt sig at stille op til præsidentvalget igen. Det sker, mens han har flere anklager hængende over sig. Heriblandt om valgsvindel ved det seneste valg.

