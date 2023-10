For første gang i danmarkshistorien: To projekter i midt- og vestjylland får næsten 200 millioner

Seks projekter, der skal producere grøn brint, har til sammen fået tildelt i alt 1,25 milliarder kroner.- Vi investerer massivt i en teknologi, der omdanner grøn strøm til brint og til brændstoffer, som kan få fly på vingerne og hældes i tanken på et skib, udtaler klimaminister Lars Aagaard (M) i meddelelsen.Energistyrelsen har modtaget ansøgninger for mere end fire milliarder kroner, selv om puljen kun indeholder 1,25 milliarder kroner.

Det betyder, at markedsinteressen for at få støtte til at opføre PtX-anlæg er stor, konstaterer klimaministeren. - Jeg er glad for, at branchen har vist så stor interesse for at komme i gang, siger han i meddelelsen.

Power to X (PtX) er en metode, der kan producere grønne brændstoffer ved blandt andet at bruge strøm fra vedvarende energikilder som solceller og vindmøller. Produktionen af grønne brændstoffer fra PtX-anlæg er afgørende for, at eksempelvis skibs- og luftfarten kan omstilles. headtopics.com

Folketinget vedtog i 2022 en aftale om, at der skal bygges PtX-anlæg i Danmark med en kapacitet på 4-6 GW i 2030. Vi læser og forholder os til alle tip, men intet bliver offentliggjort, før vi har drøftet det med dig. Tilføj gerne så mange informationer som muligt, så bliver det nemmere at kontakte dig. Ønsker du at være anonym, respekterer vi det i henhold til de presseetiske regler.Vil du sende os et fortroligt tip eller information, kan du sende det til redaktionen krypteret via vores sikre e-mailformular.

Danmark Overskrifter

Læs mere:

tvmidtvest »

Overførte en halv mio.: Corona-trick var dråbenLæs mere her Læs mere ⮕

Politiet spærrede vej: Hundepatruljer afsøgte området hvor en kvinde er fundet dødLæs mere her Læs mere ⮕

Tryghedsløb vil have folk tilbage til ådalen: - Vi vil ikke lade frygten vindeKlik og læs mere Læs mere ⮕

Hastede i omklædningsrummet: - Det er sten, saks, papirLæs mere her Læs mere ⮕

Rusland og Kina nedlægger veto mod FN-resolution om GazaLæs mere her. Læs mere ⮕

Nægtede at deltage i tv-show: Så blev hun dræbtLæs mere her Læs mere ⮕