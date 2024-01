Folkemordet i Gaza fortsætter, og Vesten ignorerer det

Det globale øst og syd vil sandsynligvis føle en endnu stærkere trang til at vende ryggen til Vesten, som prædiker menneskerettigheder, men ignorerer dem fuldstændigt for at nå sine geostrategiske mål med selv de mest perverse midler, skriver Jan Øberg.Israels fortsatte folkemord vil få enorme konsekvenser.

Resten af verden – de 85 procent uden for NATO/EU-verdenen – vil drage sine konklusioner om det enorme og forbløffende hykleri og dobbeltmoral, som de 15 procent af Vesten udviser ved ikke at forsøge at stoppe folkemordet, men i stedet støtte det.Det globale øst og syd vil sandsynligvis føle en endnu stærkere trang til at vende ryggen til Vesten, som prædiker menneskerettigheder, men ignorerer dem fuldstændigt for at nå sine geostrategiske mål med selv de mest perverse midler.Folkemordet i Gaza fortsætter, fordi Vesten har en interesse i det. Ellers ville man have grebet in





Vesten beskyldes for dobbeltmoral i forhold til Israels krig mod GazaVesten beskyldes for at praktisere dobbeltmoral i deres holdning til den igangværende israelske krig mod Gaza og de besatte palæstinensiske områder. De vælger at tro på Israels propaganda og videreformidler falske historier for at skildre Israel som et offer.

Vesten har brutalt våben mod Rusland: Men tør de bruge det?

Israelsk militær siger, at de har angrebet Hamas-hovedkvarter i det sydlige Gaza | NyhederIsraels militære talsmand Daniel Hagari siger ifølge det tyske nyhedsbureau dpa, at israelske enheder lørdag har været i aktion mod, hvad talsmanden kalder et Hamas-hovedkvarter i den centrale del af byen Khan Younis i det sydlige Gaza.

70 meldes dræbt i ét angreb: Sundhedsmyndighederne i Gaza kalder det en massakre | NyhederEt israelsk luftangreb på en flygtningelejr i Gaza har kostet 70 mennesker livet. Det oplyser sundhedsmyndighederne i Gaza, der kontrolleres af Hamas.

Adgangen med nødhjælp til Gaza er alvorligt udfordret, lyder det i opråb fra FN-organisationer | NyhederDer er brug for en 'grundlæggende ændring' i adgangen med humanitær hjælp, hvis hungersnød og udbrud af dødelige sygdomme skal forebygges i Gaza.

