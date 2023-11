Folkebevægelsen mod EU vil styrke oplysningsarbejdet om EU’s konsekvenser

Folkebevægelsen mod EU vil være bedre til at indsamle viden om EU, bearbejde den – og videreformidle viden om konsekvenserne af EU til danskerne. 100 delegerede på Folkebevægelsens landsmøde besluttede, at EU-modstanden skal drive tænketanksvirksomhed.Med grundige rapporter og konferencer – gerne i samarbejde med andre organisationer – vil Folkebevægelsen mod EU i offensiven og oplyse og skabe debat om konsekvenserne af EU.

I weekenden samledes næsten 100 delegerede fra hele landet til Folkebevægelsen mod EU’s landsmøde i Aarhus.– Det er nødvendigt med Folkebevægelsen mod EU i den offentlige debat. Vi dækker en meget vigtig del af den politiske virkelighed, som ellers ikke kommer frem.

– Der er mange EU-sager og meget EU-modstand derude. Der er masser at tage fat på. Jeg støtter ideen om en tænketank. Vi skal række ud til andre kæmpende græsrodsbevægelser og danne netværk med dem. Vi har en masse viden om EU, som vi kan give til de netværk. Der er masser af folk derude, der ved alt for lidt om, hvad EU laver, pointerede Karen Sunds fra Djursland.– Jeg har selv været aktiv i klimabevægelsen Det Fælles Bedste. headtopics.com

– Folkebevægelsen skal arbejde videre med nogle få emner baseret på vores grundlag. Det vil sige, vi skal arbejde med klima, miljø, velfærd og fred. Det er emner, der er velegnede til at skabe brede, folkelige alliancer, og som samler fra venstre til højre, lød opfordringen fra Gustav Sieg Sørensen fra Thy.

– Den politiske opgave er at sætte fokus på, hvordan EU-beslutninger påvirker det danske samfund negativt, og hvor endemålet er en dansk udmeldelse af EU. Det er vigtigt at understrege, at vi ikke kun er en tænketank. Vi skal både være en bevægelse med mange aktiviteter og samtidig arbejde med at være en tænketank. Når vi får det gjort klart, får vi mere klarhed i komitéerne. headtopics.com

