Folkebevægelsen mod EU overvejer at blive en aktivistisk tænketank

Folkebevægelsen mod EU's landsmøde i weekenden skal tage stilling til, om bevægelsen skal omdannes til en tænketank, samt om bevægelsen skal iværksætte en"stem blank"-kampagne op til EU-parlamentsvalget til næste år.

Som aktiv tænketank kan Folkebevægelsen mod EU bidrage med kritisk EU-oplysning, som ellers ikke kommer frem.Det er Folkebevægelsen mod EU’s landsledelse, der har stillet forslaget om at skabe en “aktivistisk tænketank”.

Ved valget i 2019 satte 3,7 procent procent af vælgerne deres kryds ved Folkebevægelsen mod EU. Det var mere end en halvering i forhold til valget i 2014, hvor bevægelsen fik 8,1 procent af stemmerne. Efter syv dage får man et link i sin e-Boks, som man skal trykke på og endnu en gang logge på med NEMID for at bekræfte. kan et parti blive opstillingsberettiget ved enten at indsamle tre underskrifter fra medlemmer af det nationale parlament, en underskrift fra et østrigsk medlem af EU-parlamentet eller ved at indsamle 2600 vælgererklæringer.Folkebevægelsen mod EU arbejder på et tværpolitisk og ikke-racistisk grundlag for dansk udmeldelse af EU. headtopics.com

CK´s beslutning i ´89 lød ordret: ”Valgsamarbejdet må ikke udvikle sig til et nyt politisk parti eller en partilignende organisation.” (Tiden 1989, nr. 9-10)I stedet blev Enhedslisten omdannet til et egentligt parti med enkeltmedlemmer og en løbende afvikling af DKP.

Han fortalte selv, at beslutningen om at gå ind i partiarbejdet igen kom efter en samtale med Frank Aaen. Det viser en enestående kynisme fra de forhenværende ´kommunister´, der i jagten på en plads i Folketinget var parate til at sælge alt; deres overbevisning, deres partis værdier, der uden mandat blev overflyttet til Enhedslisten, og nedlæggelsen af Tiden og Land og Folk. headtopics.com

Hamas kan tage særligt skridt: 'Jeg tør næsten ikke tænke på, hvordan det vil udvikle sig'Hamas kan tage særligt skridt: 'Jeg tør næsten ikke tænke på, hvordan det vil udvikle sig' Læs mere ⮕

Statsministeren: Det er farligt at blive for afhængig af KinaStatsministeren: Det er farligt at blive for afhængig af Kina Læs mere ⮕

'Alt for få passagerer' - Togstrækning tørster efter at blive brugtKlik og læs mere Læs mere ⮕

Super Manager: Her er ekspertens jokerRundens første kamp kan blive den mest interessante i Superliga-managerspillet, spår Ekstra Bladets ekspert Læs mere ⮕

Statsministeren: Det er farligt at blive for afhængig af KinaStatsministeren: Det er farligt at blive for afhængig af Kina Læs mere ⮕

Den europæiske rente topper formentlig torsdagTorsdag kan der blive sat en stopper for ECB's renteforhøjelserne efter 10 stigninger i træk. Læs mere ⮕