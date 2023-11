Folk ville hjælpe på motorvejen: Politiet kalder det megafarligt

Derfor var der flere, som gerne ville hjælpe, parkerede deres bil og bevægede sig til fods hen mod bilen. Men det skulle de ikke have gjort. Det gav nemlig nogle farlige situationer, fortæller vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi Ole Vanghøj.

- Folk gjorde det i en god mening, for de ville gerne hjælpe, hvis der lå nogen i bilen, men det var bare megafarligt.Vi læser og forholder os til alle tip, men intet bliver offentliggjort, før vi har drøftet det med dig. Tilføj gerne så mange informationer som muligt, så bliver det nemmere at kontakte dig. Ønsker du at være anonym, respekterer vi det i henhold til de presseetiske regler.

