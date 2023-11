Folk raser: Komiker håner Matthew Perry

Matthew Perry blev natten til søndag dansk tid fundet livløs i sin pool, hvor han lå i den ende, der er lavet til jacuzzi. Foto: Carlo Allegri/Reuters/Ritzau Scanpix

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Sådan har komiker Kevin Brennan skrevet i et opslag på X, hvor han sammen med sin korte tekst linker til nyheden om, at 'Venner'-stjernen Matthew Perry natten til søndag dansk tid blev fundet død i sin jacuzzi. headtopics.com

Kevin Brennan er tidligere forfatter på det populære amerikanske sketchshow 'Saturday Night Live', ligesom han også har lavet standup.For reaktionerne under opslaget er harmdirrende, ligesom flere også mener, Kevin Brennan burde slette sit opslag i respekt for de sørgende pårørende.'Hvad fanden er der galt med dig? Din patetiske lille taber af en mand', raser en anden.

Talsmand for Los Angeles Fire Departement Brian Humphrey udtalte i den forbindelse til flere amerikanske medier, at ordensmagten og brandvæsenet reagerede på et alarmopkald fra Perrys adresse omhandlende en død mand i 50'erne i en 'vandulykke'. headtopics.com

