Fodboldspilleren Lind arbejder på at overvinde sin flyskræk

Midtjyllands Avis, hvor han også løftede sløret for, at han tog toget i 23 timer, da U21-landsholdet senest var i aktion i Tjekkiet. Nu skal U21-landsholdet snart til Marbella og Wales, og bold.dk har derfor spurgt Lind, hvad han gør for at komme flyskrækken til livs. - Jeg skal faktisk til noget i den kommende uge. Klubben har arrangeret nogle samtaler, og så har de fundet en god en og snakke med.

Hvis angriberen fortsætter sin målform, skal Silkeborg-angriberen sandsynligvis til udlandet for at spille på et tidspunkt. Derfor er Lind klar over, at han nok skal vænne sig til at flyve mere, end hvad tilfældet er i øjeblikket. - Så langt er jeg ikke kommet, men det er i hvert fald noget, som jeg skal have styr på først, lyder det fra angriberen. Den tidligere Arsenal-legende Dennis Bergkamp led også af flyskræk, og han sad ofte over, når Arsenal skulle spille europæiske kampe på udebane

