Fodboldkvinder har lange udsigter til hjemmebane i Parken

- 20.000 var et rigtig flot tilskuertal mod Brasilien. Det viste, at der er mulighed for, at vi kan gøre det igen, siger DBU's fodbolddirektør, Peter Møller, om kampen i Parken i 2022. (Arkivfoto).Sanne Troelsgaard, Pernille Harder og de øvrige landsholdsspillere stod i kø for at fortælle, hvor fantastisk en oplevelse det var at slå Brasilien 2-1 foran 20.000 tilskuere i Parken i juni 2022.

Sanne Troelsgaard har spillet for landsholdet i 15 år. Hun mener, at kvindelandsholdet har en vare, der kan fylde Parken. Det mener hun, at kampen mod Brasilien sidste år viste. Fodbolddirektør i Dansk Boldspil-Union (DBU) Peter Møller så gerne, at man kunne rykke kvindelandsholdet til Parken og spille der hver gang.

Lidt over 4000 tilskuere overværede i september Danmarks 2-0-sejr over Tyskland i den første Nations League-kamp. Det er under halvdelen af, hvad Viborg Stadion kan rumme. - Vi må også kigge indad og sige, at under kampen mod Tyskland var der ikke de tilskuere, som vi havde forventet og håbet på. Vi har brug for at vinde nogle fodboldkampe og vise, at vi er gode, siger han. headtopics.com

Læs mere:

nordjyskedk »

Politisk redaktør: Fred mellem Viborg-kredse kan sende S-kandidat i FolketingetLæs mere her Læs mere ⮕

Musikalsk Pussy Power: Det kunne gå så galt…Men det gik helt rigtigtSofie Trolle fortolkede med stor succes tre udvalgte værker fra Kirsten Justesens aktuelle udstilling ”Pussy Power” på Kunsten i Aalborg Læs mere ⮕

Kritik af stadsarkitekts lyn-exit: - Vi gjorde det så grundigt, vi kunneAalborg overvejer, om stadsarkitekt fremover skal spille en anden rolle Læs mere ⮕

Tysk energikæmpe er i krise: “Det bør Vestas kunne udnytte”Tysk energikæmpe er i krise: “Det bør Vestas kunne udnytte” Læs mere ⮕

Tysk energikæmpe er i krise: “Det bør Vestas kunne udnytte”Tysk energikæmpe er i krise: “Det bør Vestas kunne udnytte” Læs mere ⮕

Ingen sagde noget, da hun tog telefonen: Sådan reddede hun bortført kvindes liv fra telefonenHun kunne mærke, at noget var helt, helt galt. Læs mere ⮕