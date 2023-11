FN's generalsekretær opfordrer til våbenhvile i Gaza-konflikten

António Guterres siger, at “mareridtet” i Gaza er mere end en humanitær krise. Det er en menneskehedens krise FN's generalsekretær, António Guterres, opfordrede mandag til en øjeblikkelig våbenhvile i konflikten mellem Israel og Hamas, og han advarede om, at den bombarderede Gazastribe er ved at blive 'en kirkegård for børn'.

DRNYHEDER: Jordan kaster nødhjælp ned over Gaza med fly, mens dronningen går på CNN og efterlyser krigspauseIsraels arabiske naboer har flere hensyn at tage, fortæller DR's internationale korrespondent.

EKSTRABLADET: EU øger støtte til Gaza med knap 200 millioner kronerLæs mere her

ARBEJDEREN: Skal fagbevægelsen blande sig i bombningen af Gaza?Danmarks eneste røde dagblad

BORSENDK: Israelsk hær omringer Gaza By og forbereder sig på storangrebIsraelsk hær har omringet Gaza By og forbereder sig på et storangreb. Røg og brande ses i byen som følge af de vedvarende israelske angreb. Kampe forventes at finde sted i byens gader.

DRNYHEDER: Mange meldes dræbt i angreb ved Maghazi-flygtningelejren i Gaza | NyhederEn eksplosion ved flygtningelejren Maghazi i den centrale del af Gaza-striben formodes at have kostet mange mennesker livet.

EKSTRABLADET: Evakuering af udlændinge fra Gaza suspenderesLæs mere her

