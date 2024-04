FN-rapport viser omfanget af madaffald i 2022

Det viser en ny rapport fra FN med de seneste tal om madaffald. Ud af det samlede madspild i 2022 på cirka 1 milliarder ton var husholdningerne ansvarlige for 631 millioner ton, foodservice-sektoren for 290 ton og detailsektoren for 131 ton.På det individuelle plan svarer tallene i gennemsnit til, at én person smider 79 kilogram madaffald ud om året, lyder det i rapporten.

The Food Waste Index Report blev første gang udgivet i 2021 og udgaven for 2024 bygger oven på den eksisterende rapport med ny og bedre data. Der er dog ifølge rapporten stadig store problemer med selve opgørelsen af madaffald og især forskellige baselines mellem lande.I den oprindelige rapports indledning står definitionen på"food waste":removed from the human food supply chai

