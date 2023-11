FN-lagre plyndret i Gaza: 'Vi har ingen medicin, intet mel, ingen vand'

på sin hjemmeside.Han forklarede ude foran lagerbygningen, at tyveriet er nødvendigt.- Vi ville ikke gøre det her, hvis ikke vi havde så meget brug for tingene, siger han.

Abdulrahman al-Kilani forsøger at råbe de internationale stormagter op, som han føler er ligeglade med de internt fordrevne palæstinensere i Gaza.- Vores hjem er ødelagt, men alle er ligeglade med os. Vi appellerer til mennesker overalt, for de internationale stormagter er ligeglade med os, siger han.

Um Samer al-Attar, der ligeledes er flygtet i Gaza, fortæller, at hendes familie mangler basale fornødenheder.Thomas White, der er ansvarlig for UNRWA's anliggender i Gaza, har reageret på plyndringerne.

- Det er et foruroligende tegn på, at den civile orden er begyndt at bryde sammen efter tre uger med krig og streng belejring af Gaza.

