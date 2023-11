FN: Bitcoin-transaktioner bruger mere strøm end de fleste lande

Der foretages hver dag hundredtusindvis af Bitcoin-transaktioner – og dét kræver store mængder strøm.

En FN-rapport påpeger nu, at såkaldt Bitcoin-mining sluger mere elektricitet end de fleste lande forbruger. 'Mining' er en teknisk proces, der bruges til at verificere transaktionerne med den populære kryptovaluta og den udføres af kraftfulde computere.rapportenDet svarer til at bitcoin, hvis det var et land, ville indtage en 27.-plads blandt verdens mest el-forbrugende nationer. Eller det svarer til til at brænde 84 milliarder pund kul, står der i FN-rapporten.

Skulle man kompensere for det, ville det kræve, at man plantede 3,9 milliarder træer, lyder det videre. Et areal, der næsten svarer til Danmark.Bitcoin var den første kryptovaluta, der blev opfundet, og den mest anvendte. headtopics.com

