FN: 33 lastbiler med nødhjælp kom ind i Gazastriben søndag | Nyheder

33 lastbiler med rent drikkevand, mad og medicin krydsede Rafah-grænsen mellem Egypten og Gazastriben. Det oplyser OCHA, der er FN's Kontor for Koordinering af Humanitære Anliggender.

Efter en periode med diplomatiske forhandlinger er parterne gået hver til sit uden at have indgået en frihandelsaftale, fordi de ikke har kunnet enes om vilkårene. Der kører i stedet togbusser på strækningen, og Banedanmark forventer tidligst at kunne køre tog igen klokken 12 mandag, oplyser P4 Trafik.- Farmor og farfar (Sólrun og jeg skal lige vænne os til titlerne ) er ikke bare stolte. Vi er ved at svømme over i ren lykkefølelse, skriver Lars Løkke Rasmussen i sit opslag.Vestens handlinger og optrapning af konflikten med Rusland medfører en reel risiko for at føre til krig mellem verdens atommagter.

- Vestens kurs med stabil optrapning af konflikten med Rusland medfører truslen om et direkte militært sammenstød mellem atommagterne, hvilket er fyldt med katastrofale konsekvenser, siger han ifølge nyhedsbureauet Tass., at hvis betingelserne er de rigtige, er Rusland klar til at finde en "post-konfliktløsning" i Ukraine og yderligere sameksistens med Vesten. headtopics.com

Han mistede kontollen over sin racer og virkede til at være hårdt medtaget. Kevin Magnussens hold, Haas, var dog hurtige til at give en beroligende status. Ingen andre spillere var i nærheden, da den 34-årige angriber faldt til jorden og lå livløs i græsset. Spillet blev hurtigt stoppet, hvorefter holdets sundhedsstab styrtede ind for at tilse spilleren.

Shadi kan ikke komme i kontakt med sin familie i Gaza: Vi føler os totalt lammedeShadi Lubbad bor i Aarhus, men tankerne er med familien i Gazastriben. Læs mere ⮕

Nye billeder strømmer ud fra Gaza efter mobilnettet er genoprettetØdelæggelserne i Gazastriben efter de israelske bombeangreb er massive. Læs mere ⮕

Pernille Vermund er nu igen officielt formand for Nye Borgerlige | NyhederEndnu et punkt er blevet krydset af på dagsordenen på Nye Borgerliges årsmøde: Formandsvalg. Læs mere ⮕

Datatilsynet skal vurdere Teams-brug i Københavns folkeskoler | NyhederKøbenhavns Kommune skal nu redegøre for brugen af Microsoft Teams i kommunens folkeskoler overfor Datatilsynet. Læs mere ⮕

16-årig iransk pige erklæret død efter konfrontation med moralpoliti | NyhederDen 16-årige pige Armita Garawand, der har været i koma efter en voldelig episode med det iranske moralpoliti, er erklæret død. Læs mere ⮕

Lynmål grundlægger let FCK-sejr over oprykker | NyhederEfter blot 20 sekunder var hjemmeholdet FCK i front. Læs mere ⮕