Flyvende sjællænder: Overså rundkørsel og fløj 35 meter

Det oplyser lokalpolitiet i Silkeborg. i rundkørslen, fortsatte bilisten i fuld fart tværs over rundkørslens helleanlæg, og fløj 35 meter, før han ramte asfalten på den modsatte side.- Det gode er, at hverken han eller andre er komme til skade i uheldet, fortæller John Toft, som er politikommissær ved lokalpolitiet i Silkeborg. Politiet ved endnu ikke, om det er hastighed, uopmærksomhed eller andet, der gjorde udfaldet.

Da politiet kommer ud til stedet, er manden diffus, men han er ikke kommet alvorligt til skade, fortæller John Toft fra lokalpolitiet. Føreren blev sendt til sygehuset til observation, og senere skal han igen afhøres af poltiet. Foreløbigt er den 55-årige sigtet for kørsel i påvirket tilstand og for uopmærksom kørsel.

Senere skal også vidner afhøres i sagen, før politiet kan konkludere, hvorvidt manden kan sigtes for hastighedsovertrædelse. - Man skal jo have lidt fart på, for at kunne flyve over et helleanlæg, men vi kan kun gisne om, hvor hurtigt, han er kørt. headtopics.com

