Flytter produktion af sild fra Nordjylland til Fyn

Ifølge TV2 Nord er det et dårligt regnskab for 2022, der får virksomheden til at lukke ned for en del af produktionen i de tidligere Launis-bygninger i den nordlige del af Ålbæk. Og det er især produktionen af sild, der ikke viser tilfredsstillende resultater.

Ifølge direktør Michael Møller Jensen er der cirka 10 af de 65 ansatte i Ålbæk, der beskæftiger sig direkte med sildeproduktionen. Håbet er, at ændringerne kan klares med naturlig afgang og mindre brug af vikartimer. Men direktøren kan heller ikke afvise, at der kan komme fyringer på fabrikken i Ålbæk.

Tenax Sild A/S producerer sild som"Lykkeberg 1899","Fiskemandens" og"Skagen", ligesom der forarbejdes andre fiskespecialiteter som fiskefrikadeller, fiskepatéer, kaviar af stenbiderrogn og ørredrogn.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TV2NORD: Nordjysk fabrik flytter produktion til Fyn - koster arbejdspladserKlik og læs mere

Kilde: TV2Nord | Læs mere ⮕

TV2NORD: Nordjysk fabrik flytter produktion til Fyn - koster arbejdspladserKlik og læs mere

Kilde: TV2Nord | Læs mere ⮕

NORDJYSKEDK: Politi på knallertjagt i Nordjylland: Beskæmmende!Nu kommer politileder med opfordring til forældre

Kilde: nordjyskedk | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Flytter populær festival: Nu fortæller de hvorforLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

NORDJYSKEDK: Nattefrost i Nordjylland - og isglatte vejeDer er blevet saltet flere steder på første dag i november

Kilde: nordjyskedk | Læs mere ⮕

DRNYHEDER: 10 ud af 20 direktører i Region Nordjylland bor ikke i landsdelen | NyhederNår direktørerne i Region Nordjylland skal på arbejde, så har de fleste af dem ganske langt.

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕