Flytter populær festival: Nu fortæller de hvorfor

I et interview på skrift med Ekstra Bladet fortæller direktør for Smash!Bang!Pow!, Nikolaj Thorenfeldt, nu lidt mere om, hvorfor Søndermarken efter to års festival på stedet blev vejet - og fundet for let.Han indrømmer bl.a., at det ikke var helt heldigt, at festivalen sidste år på åbningsdagen var præget af ekstreme køer.

'Vores ambition har fra dag et været at skabe en festival, der er en hovedstad værdig, og vi har mange planer for pladsen, som ikke kan lade sig gøre i Søndermarken', skriver han blandt andet. Dog vil man, fortæller direktøren, holde fast i et line-up af internationalt format og i konceptet med tre forskellige dage med hvert sit musikalske særpræg.'Som arrangør er det rigtig rart at have muligheden for at kunne føre sine ideer ud i livet - og det giver vores nye ramme'.'Det betyder, at vi rykker hen til en ny fantastisk ramme, det giver os mulighed for at skabe en endnu federe festival.

