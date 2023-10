Flertal i FN beder om øjeblikkelig våbenhvile mellem Israel og Hamas | Nyheder

Derudover kræver forsamlingen, at humanitær bistand skal kunne komme ind i Gaza, mens civile skal beskyttes. Det skriver Reuters.

- Jeg gentager min opfordring til en humanitær våbenhvile i Mellemøsten, betingelsesløs løsladelse af alle gidsler og levering af livreddende forsyninger i den nødvendige skala, skriver han på X. Føringen holdt dog kun til det 23. minut, hvor Andri Gudjohnson på køligste vis fik udlignet. Med en smart skudfinte snød han både FC Midtjyllands forsvarsspiller og målmand, og så kunne han nemt trille bolden i mål.

Lene Christensen - Isabelle Obaze, Stine Ballisager, Frederikke Thøgersen, Sofie Svava - Josefine Hasbo, Kathrine Kühl, Katrine Veje - Mille Gejl, Nadia Nadim, Amalie Vangsgaard.Anna Danielsen Gille Samtidig intensiveres bombardementerne i Gazastriben, siger han og tilføjer, at beboere i Gaza By bør flytte mod syd. headtopics.com

De skriver, at mobiltelefonservice og internetforbindelse i Gazastriben er blevet afbrudt på grund af kraftige bombardementer. En række "grove" hændelser i Odense har fået byen til at sætte medarbejdere i aktion i området Næsby.

De skal blive klogere på, hvem der står bag episoderne, og hvad der eventuelt skal til for at løse problemerne.Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er i dag på besøg i Tyrkiets hovedstad Ankara, hvor han blandt andet mødes med den tyrkiske udenrigsminister om situationen i Gaza og Israel. headtopics.com

Men Tyrkiet er stadig vigtig for både EU og Nato - både fordi Tyrkiet spiller en vigtig rolle for EU's ydre grænse, og fordi landet tilføjer mere værdi til Nato, siger udenrigsministeren.Med skaderne til Pernille Harder, Sofie Junge og Simone Boye skal landstræner Andrée Jeglertz foretage markante ændringer til fredagens Nations League-kamp.Parkens opførsel er finansieret ved en donation fra A.P.

