Flemming Lentfer færdig som chef for Forsvaret efter skandaleradarsvigt og defekt ammunition

Flemming Lentfer er færdig som chef for Forsvaret efter skandaleradarsvigt og defekt ammunition på dansk fregat. Tilliden er væk, lyder det kontant fra forsvarsminister Troels Lund Poulsen på et pressemøde onsdag aften Troels Lund Poulsen (V) afholdt onsdag aften pressemøde om fregat-skandalen. Her meddelte han - blandt andet - at Flemming Lentfer er færdig som forsvarschef

