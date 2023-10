Flemming har været samme sted i 50 år: - Vi kan ikke stoppe udviklingen

Virksomheden Linatech i Vium og Thorning ved Kjellerup hed i 1973 Vium Smede- og Maskinfabrik. Det var det år, Flemming Svendsen blev ansat.

- Dengang lavede vi meget varme og sanitet. Det gør vi slet ikke mere, siger den erfarne industritekniker.For eksempel samler Flemming Svendsen for tiden en skabelon til at skære støbekanter af en 64 meter lang vindmøllevinge, som skal bruges i USA.

Men de store forandringer i det, der skal produceres, har ikke fået ham til at søge væk. Han er stadig omstillingsparat efter et halvt århundrede samme sted.Hos Linatech bryster de sig af, at deres varemærke er god kvalitet.En af dem, der gerne vil opnå den status med tiden, er yngste mand i virksomheden, Odin Würtz.- Min far var smed, og det er bare sejt. Der er masser af varme, og du kan lave alt ud af metal. Det synes jeg bare var fantastisk, siger han. headtopics.com

Helt ekstraordinære var også de luksuriøse campingvogne, som Linatech producerede for den arabiske royale familie tilbage i 80’erne.Linatech: De har sort bælte i svejsning og sætter kvalitet højere end alt. Det er nødvendigt, når man producerer til alt fra hospitaler til royale saudi-arabere.

Læs mere:

tvmidtvest »

