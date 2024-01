Fiskens klimaaftryk halveret i ny forskning

Det har ny viden om aftrykket fra forskellige fisk afsløret, og den grønne tænketank Concito har derfor mere end halveret klimaaftrykket fra fisk i tænketankens klimadatabase, der lister over 500 fødevarers klimabelastning, skriver Concito i en Fisks klimabelastning er "reduceret markant" og ligger nu på niveau med aftrykket fra gris og kylling.

- Oksekødet har stadig et markant højere klimaaftryk end alle andre fødevarer, og oprindeligt havde fisk også et forholdsvist højt klimaaftryk i klimadatabasen. - Men på grund af nye oplysninger om energiforbrug og foderanvendelse i dambrugsproduktion, bliver klimakonsekvensen af at forbruge fisk nu markant lavere, siger programchef hos Concito Michael Minter





