Fire år efter anmeldelse: Glemte vidner i Elisabeths voldtægtssag er nu blevet afhørt

Lettelsen er tydelig hos i dag 24-årige Elisabeth, der tilbage i 2019 anmeldte en voldtægt på en højskole.

Elisabeths voldtægtssag er den første voldtægtssag i flere år, politiet er blevet tvunget til at genåbne, efter der er kommet nye beviser.En beklagelig fejlDR’s undersøgelse af sagen, der blev afdækket i den prisvidende podcastserie 'En beklagelig fejl', viste en sagsbehandling hos politiet, der, ifølge eksperter, var fyldt med fejl.

Alligevel lød en af begrundelserne fra politiet, da man i første omgang lagde sagen ned, at det skete, fordi der ingen vidner eller beviser var. Eksperterne kritiserede i podcastserien også, at et brev fra den anmeldte mand til Elisabeth, hvor han undskylder at have “forgrebet sig” på hende, ikke blev tillagt vægt.Forløbet fik blandt andet justitsminister Peter Hummelgaard (S) til at sige, at politiets behandling i Elisabeths sag var 'dybt kritisabel', og at politiet havde begået meget alvorlige fejl. headtopics.com

- Det hører med til politiets arbejde at oplyse en sag grundigt, herunder selvfølgelig at afhøre relevante vidner. At det ikke skete dengang, er en klar fejl, som bør give anledning til, at politiet kigger indad, for det er en meget alvorlig forbrydelse, der er anmeldt for, siger hun.- For mig har der været selve det, der skete, som jeg har skullet bearbejde, og det har været svært nok i sig selv.

Sagen er blevet efterforsket hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, som oplyser, at efterforskningen er afsluttet. Her afventer man nu, at anklagemyndighedens tager stilling til, hvorvidt der skal rejses tiltale. headtopics.com

