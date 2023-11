Fire bilorganisationer vil have indført kørselsafgifter

Hvis man skal køre noget ved trængslerne på motorvejene i myldretiden, kan variable kørselsafgifter være en af metoderne, mener fire bilorganisationer. (Arkivfoto).Køerne på motorveje og de større motortrafikveje bliver formentlig ikke mindre fremover, med mindre der gøres noget ved problemet.

Derfor er fire organisationer gået sammen om at foreslå fire principper for, hvordan man kan indføre kørselsafgifter, der kan mindske trængslen på vejene. Det er De Danske Bilimportører, FDM, DI Transport og Bilbranchen, der mener, at man skal benytte sig af de teknologiske muligheder for at registrere bilisternes kørsel og opkræve afgifter på den baggrund.

Kører man i myldretiden på kraftigt befærdede strækninger, skal det være dyrere end at køre på mindre veje midt på dagen eller om aftenen. Tanken fra de fire organisationer er, at kørselsafgifterne skal bruges på at sænke registreringsafgiften, så det bliver billigere at købe en bil. headtopics.com

Transportminister Thomas Danielsen (V) er ikke afvisende over for ideen. Og han er enig i princippet om, at der skal være forskel på afgiften afhængigt af, hvor man kører. - Det skal stort set være gratis at køre over Agger Tange i Vestjylland. Til gengæld skal det være dyrt at køre hen over metroen i København i sin firehjulstrækker, siger han til Jyllands-Posten, velvidende at der på den måde vil ske en omfordeling mellem København og den resterende del af landet.

Han siger dog også, at der ingen aktuelle planer er om at indføre en kørselsafgift, men at det utvivlsomt vil ske en gang i fremtiden. Snart begynder et forsøg, hvor 2200 personer skal teste, hvordan deres kørsel ændrer sig, når de skal betale ekstra for at køre på bestemte strækninger på bestemte tidspunkter.

