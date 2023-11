Finder kærlighed på jobbet: Charme-Troels

Arbejdsuger på 80 timer og interessen for Helle Thornings skattepapirer er nogle af de ting, som Troels Lund og Anne Simonsen havde til fælles, før de blev et par. Foto: Anita Graversen/Ritzai Scanpix

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Men han kan også være lidt af en charmør på kontoret. Han danner nu for anden gang par med en kvinde, som han kender fra en fælles arbejdsplads. headtopics.com

Børsen JobHelle Ib: Derfor kan Troels Lund blive en barskere partner for S og M Læs mere ⮕

Børsen JobHelle Ib: Derfor kan Troels Lund blive en barskere partner for S og M Læs mere ⮕

Børsen JobHelle Ib: Derfor kan Troels Lund blive en barskere partner for S og M Læs mere ⮕

Børsen JobHelle Ib: Derfor kan Troels Lund blive en barskere partner for S og M Læs mere ⮕

Børsen JobHelle Ib: Derfor kan Troels Lund blive en barskere partner for S og M Læs mere ⮕

Børsen JobHelle Ib: Derfor kan Troels Lund blive en barskere partner for S og M Læs mere ⮕