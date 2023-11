Fifa idømmer Rubiales en karantæne på tre år | Nyheder

Efter Spaniens triumf ved sommerens VM-slutrunde kyssede Luis Rubiales en spansk spiller på munden under medaljeceremonien.Og nu har Fifa, der i slutningen af august åbnede sag mod Luis Rubiales, altså valgt at udelukke den tidligere præsident de næste tre år.Familie frygter, at de ikke kan komme af med deres hus, fordi Odense Havn vil etablere et stort transportcenter på den anden side af vejen.

Ifølge mediet faldt personerne ned fra et stillads. Det er uvist, hvorfor de faldt, men det tyder på, at stilladset er væltet.Det fortalte talspersonen for det israelske militær, Daniel Hagari, på en pressebriefing for kort tid siden.- Dette er en udvidet landoperation i Gazastriben. Landstyrker, kampvogne og infanteri bevæger sig ind mod terroristerne.

Her blev en ældre kvindelig cyklist påkørt af en lastbil i krydset ved afkørslen fra den fynske motorvej og Storebæltsvej, og her har politiet brug for offentlighedens hjælp, fortæller vagtchef ved Fyns Politi Kenneth Taanquist. headtopics.com

Siden den 21. oktober, hvor Israel gik med til igen at lade nødhjælp komme ind, har 117 eller 118 lastbiler med nødhjælp - alt efter, hvilket medie, man læser - krydset grænsen. Det skriver Ritzau, der citerer den australske landbrugsminister, Murray Watt, for at sige, at EU's forhandlere har "nægtet at give sig" i løbet af de seneste dage.

Sådan lyder det ifølge Reuters natten til mandag dansk tid fra Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu, der er på besøg i Kina til en militærkonference for diplomater. Sjojgu uddyber dog ikke, hvad der skal til for at finde sådan en løsning eller hvordan en løsning kunne se ud.Sådan lyder det fra skaberne bag den ikoniske tv-serie fra halvfemserne i en udtalelse søndag. headtopics.com

Fifa idømmer Rubiales en karantæne på tre årTre års karantæne fra fodbold er konsekvensen af det kys, som Luis Rubiales plantede på munden af VM-spiller. Læs mere ⮕

Ten Hag nægtede at tale om det: 'Jeg har ingen kommentarer til det'»Straffesparket ændrede kampen.« Læs mere ⮕

Det taler vi om på ing.dk: Er det synd for husejerne?Alle fulgte weekendens stormflod minut for minut. Men selvom det er en naturkatastrofe, ved man, at den kommer med mellemrum. Læs mere ⮕

»Vi fremstår jo i dag som et parti, som laver det ene løftebrud efter det andet«Løftebrud efter løftebrud har kostet Venstre dyrt, lyder det fra partinestor og strateg Claus Hjort Frederiksen, der nu kommer med sine råd til den næste formand. Læs mere ⮕

Græskaravler melder udsolgt: - Det er kommet bag på mig, at det er gået så stærktLæs mere her Læs mere ⮕

Regn og atter regn: Det stopper ikke foreløbig, lyder det fra DMIDMI har en melding om, hvad vi kan forvente i den kommende uge Læs mere ⮕