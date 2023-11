Fifa idømmer Rubiales en karantæne på tre år

Luis Rubiales har fået en karantæne på tre år, efter at den tidligere spanske fodboldpræsident kyssede en landsholdsspiller på munden efter VM-finalen i august.Luis Rubiales, Det Spanske Fodboldforbunds (RFEF) tidligere præsident, der kyssede en spansk spiller på munden, er mandag blevet idømt en karantæne på tre år af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).

Rubiales var i forvejen suspenderet, efter at han kyssede den spanske VM-spiller Jennifer Hermoso på munden efter VM-finalen 20. august. Episoden med kysset skete ved medaljeceremonien, hvor de spanske spillere fik overrakt guldmedaljer efter VM-triumfen.

Kysset medførte efterfølgende en storm af kritik mod Luis Rubiales, som efter et voldsomt pres endte med at træde modvilligt tilbage.

