Ferieby ramt af plyndringer under orkan

27 personer er døde som følge af den voldsomme orkan, og indbyggere kæmper med at få adgang til mad og vand.- Der har været flere tilfælde af plyndringer enkelte steder, fordi det er en nødsituation, siger landets præsident, Andres Manuel Lopez Obrador, og opfordrer samtidig borgerne til ikke at udnytte situationen.Orkanen har medført massive ødelæggelser i den ellers populære ferieby. headtopics.com

- Vi er kommet for at få mad, fordi vi slet ikke har noget, siger en kvinde til Reuters, mens flere grupper af mennesker er i færd med at slæbe mad, vand og toiletpapir ud af butik i Acapulco.50 procent af Guerrero står stadig uden strøm i skrivende stund.

