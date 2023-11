Fem arbejdere dør i fald på en af Hamburgs største byggepladser

Fem arbejdere er døde i en ulykke på en byggeplads i den nordtyske storby Hamburg.Byggearbejderne er faldet ned fra et stillads, som muligvis er styrtet sammen, forklarer talspersonen.

Talspersonen melder ifølge nyhedsbureauet AFP om flere folk under stilladset. Personerne anses for at være savnede.Überseequartier er en af Hamburgs største byggepladser, og der bygges blandt andet indkøbsområder, restauranter, hoteller og kontorbygninger.

