Fejlaktivering af missil på fregatten Niels Juel

Løfteraketten på et Harpoon-missil på fregatten Niels Juel blev ved en fejl aktiveret torsdag og var fare for utilsigtet at blive affyret. Opdateret: Kl.20 torsdag meddeler Søværnskommandoen til DR at der ikke længere er risiko for at et Harpoon-missil utilsigtet kan blive affyret fra fregatten Niels Juel .

