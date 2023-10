Fejl i MitID-appen på Android 14

En fejl har vist sig i MitID, efter at flere Android-brugere har opdateret styresystemet til den nyeste version, Android 14.

Hvis der er tale om stolthed, så er det meget slemt. Det kan jeg næsten ikke tro. Det ville være en katastrofe hvis noget så banalt som stolthed kunne gøre at man holder en stor del af befolkningen i denne situation. headtopics.com

Det er et spoergsmaal om at omdoebe 3.1.1 til 3.2.2 - men det er nok ikke muligt pga. at nogen er for stolte.....Jeg stod i samme situation som mange andre glade Pixel 8 brugere d. 18-10-23 efter modtagelse af opdatering af MitId til version 3.2.1. Ingen adgang til MitId-app'en. Jeg fandt en APK-fil til version 3.1.1 af app'en og test-installerede denne på min Pixel 8 - Jeg ved godt at det er farligt og man kun skal installere fra officielle kilder osv. Version 3.1.

Har både en Android og en IOS telefon ( redundans er en god ting ;-)). Når jeg går ind på MitID's hjemmeside under nyheder, så står der pr. 18-10-2023, at det er er Android 13 der er problemer med ?!. ?? kan de ikke engang tælle til"14" hos MitID ?. headtopics.com

