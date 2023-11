FDA godkender vægttabsbehandling med op til 25 procent vægttab

FDA har netop godkendt vægttabsbehandlingen Zepbound, som lover op til 25 procent vægttab på lidt over et år og et halvt. Novo Nordisks Wegovy spreder sig succesfuldt over hele verden og hjælper personer, der er alvorligt overvægtige, med at tabe op til 15-18 procent af deres kropsvægt på lidt over et år.

Udover at være 20 procent billigere end vejledende pris for Wegovy, skiller den sig ud ved at have demonstreret op til 25 procent vægttab efter 16 måneders brug - en vigtig milepæl, siger Casper Kjærsgaard Nielsen, postdoc ved Center for Klinisk Metabolisk Forskning på Herlev-Gentofte Hospital. "Efter bariatrisk kirurgi, som f.eks. en gastrisk bypass, kan man regne med et langsigtet vægttab på ca. 25 procent, og Zepbound kan konkurrere med det. Det er et paradigmeskifte, fordi det ikke er set i et vægttabsmedicin før," siger han. Casper Kjærsgaard Nielsen forsker selv blandt andet i det appetitundertrykkende hormon, som både Wegovy og Zepbound efterligner





