FCN-træner gav ikke hånd: Havde travlt med mine spillere

Der var flere oppe i det røde felt undervejs i topbraget mellem Brøndby og FC Nordsjælland søndag aften.

Det skyldtes især situationen i forbindelse til Brøndbys mål til 2-1 i anden halvleg, hvor FCN efterlyste et frispark til Mohamed Diomande, inden Nicolai Vallys bragede bolden op i hjørnet til kampens resultat 2-1.

Ikke nok med at der var heftige protester på banen, så var der også skænderier mellem de to cheftrænere, og efter kampen blev det ikke givet hånd.- Jeg havde travlt med mine spillere. Vi skulle ikke trække unødvendige gule kort.Det manglende frispark ville Hoff Thorup helst ikke svare på af frygt for konsekvenserne. headtopics.com

- Hvis jeg står og brokker mig over dommerne, så kommer der en overskrift ud af det, så det holder jeg mig fra at svare på. - Jeg vil bare sige, at de fleste på stadionet godt kunne se, hvad der skete, lyder det fra en irriteret cheftræner.

Selv om det ikke blev til et håndtryk til Brøndbys cheftræner, Jesper Sørensen efter kampen, er det ikke noget, han tænker så meget over.- Det går jeg ikke så meget op i. Vi skal nok se hinanden i øjnene igen. Mon ikke vi får hinanden at se et par gange derude igen. headtopics.com

- Johannes er en god kollega. Det opfatter jeg ham bestemt som. Jeg håber også, at han opfatter mig sådan, men det er klart, at nogle gange kommer sindene i kog derude, siger Brøndbys cheftræner.

