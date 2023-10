FCM fik skovlen under Lyngby trods drama til sidst

Til opgøret havde Thomas Thomasberg lavet fem ændringer, og profiler som Aral Simsir og Henrik Dalsgaard var henvist til bænken, mens Jonas Lössl sad ude med en skade.

Kampen var nærmest ikke startet, før Lyngby var tæt på at bringe sig i front. Andri Gudjohnsen kom nemlig frem til en enorm chance, men den islandske angriber fik ikke et ordentligt træf på bolden.Her lagde Adam Gabriel en flad bold ind til den chilenske kantspiller Dario Osorio, som kunne skyde midtjyderne i front.

Thomas Thomasbergs tropper prøvede at lukke kampen efter målet, men bolden ville ikke ind for mandskabet.I overtiden af kampen var det meget tæt på, at det lykkedes for gæsterne, men Martin Fraisl diskede op med en stor redning. headtopics.com

Efterfølgende fik Casper Winther direkte rødt kort for at standse en oplagt scoringsmulighed, efter at Kikkenborg havde været med oppe på et hjørnespark.FCM rykker med sejren op på fjerdepladsen, som FCN dog kan tage tilbage mod Brøndby på søndag.

Læs mere:

EkstraBladet »

