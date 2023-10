FCM dukker Lyngby trods ineffektivitet i feltet

Mads Bech Sørensen får lov til at mærke, at Lyngby gerne ville gøre det til en fysisk duel fredag i Herning.FC Midtjylland-træner Thomas Thomasberg havde ændret på fem positioner til fredagens opgør mod Lyngby i forhold til seneste kamp i et tætpakket kampprogram for tiden.

Selv om han så sit hold misbruge en del store chancer, så fik man efter en lidt hektisk afslutning på kampen bjærget en sejr på 2-1.Efter at Lyngby-topscorer Andri Gudjohnsen brændte en kæmpechance efter et par minutter, fik FCM tiltvunget sig et lille overtag.

Allerede efter ti minutter udmøntede det sig i en føring. Det 19-årige chilenske talent Dario Osorio var selv med i opspillet og afsluttede flot op i nettaget, da Lyngbys tilbageløb lod en del tilbage at ønske. headtopics.com

FCM satte sig endnu mere på kampen, og Lyngby havde svært ved at sætte ret mange afleveringer i træk sammen. Intet tydede på, at en udligning var under opsejling, men i fodbold kan det gå stærkt. Især hvis der begås fejl.

Det gjorde hjemmeholdet midtvejs i halvlegen. FCM-stopperen Sverrir Ingi Ingason fejlbedømte en lang fremlægning fuldstændig, som bragte Christian Gytkjær i en god position. Han lagde bolden på tværs til Gudjohnson, som på fornem vis fik gjort skaden god igen efter sin afbrænder tidligere. Med en iskold sparkefinte satte han både keeper og forsvarsspiller på numsen, inden han trillede udligningen ind. headtopics.com

Lyngby kunne være bedst tilfreds med 1-1 ved pausen. Men gæsterne fik en spand kold vand i hovedet straks fra anden halvlegs start.FCM havde mulighederne nok til at afgøre kampen i løbet af anden halvleg, men afslutningerne var for dårlige. Det gav et Lyngby-pres til sidst, men FCM afværgede et unødvendigt pointtab.

Skadet Jonas Lössl går glip af FCM-kamp mod LyngbyLæs mere her. Læs mere ⮕

Skadet Jonas Lössl går glip af FCM-kamp mod LyngbyFC Midtjylland skal klare sig uden førstekeeper Jonas Lössl i fredagens kamp i Superligaen mod Lyngby. Læs mere ⮕

Dårligt FCM-nyt: Målmand er skadetLæs mere her Læs mere ⮕

På Samsø Skole serveres varm skolemad for 260 kroner: Så mange kokkehuer giver eleverneTrods egenbetaling er skolemad hurtigt blevet populært på Samsø. Læs mere ⮕

Danmark falder på verdensranglisten på trods af sejreDanmark falder en enkelt plads tilbage til nummer 19 på Fifas seneste verdensrangliste på trods af to sejre. Læs mere ⮕

TV 2 er tilfreds trods fald i reklameindtægterTV 2 har tabt hver tiende krone i reklameindtægter, alligevel siger finansdirektør Carsten Topholt, at regnskabet er ”tilfredsstillende” i forhold til deres forventninger. Det skriver MediaWatch på baggrund af broadcasterens kvartalsregnskab. Læs mere ⮕